Ex presidente argentino cerca di frenare l'uscita di nuovi video

L'ex presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, già al centro di una denuncia per presunte violenze nei confronti della compagna Fabiola Yanez, ha presentato oggi una richiesta alla magistratura per cercare di frenare la pubblicazioni di nuovi video compromettenti che lo ritrarrebbero durante relazioni sessuali con altre donne.

La misura cautelare - si legge nel documento filtrato ai media - chiede il divieto per i principali social di pubblicare "qualsiasi contenuto che riguardi me o la mia famiglia".

Fernandez manifesta di "essere venuto a conoscenza che determinati giornalisti suggeriscono l'esistenza e la circolazione di video del sottoscritto con altre donne in situazioni inappropriate. "Tali affermazioni e la diffusione di questi video hanno come obiettivo generare un danno alla mia persona, ai miei figli, alla nostra privacy e alla reputazione familiare", prosegue lo scritto.

La settimana scorsa era trapelato un secondo video dell'ex presidente flirtando con una nota presentatrice e influencer nell'ufficio presidenziale della Casa Rosada e le nuove indiscrezioni parlano adesso dell'esistenza di un vero e proprio video hot girato nell'ascensore del palazzo presidenziale.





