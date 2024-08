Accesso a X bloccato dopo la fine della sospensione in Venezuela

Nonostante siano passati i 10 giorni di sospensione disposti dal governo lo scorso 8 agosto, l'accesso alla piattaforma X rimane bloccato in Venezuela. Lo riferiscono i media locali evidenziando che dopo l'annuncio dello stop 'temporaneo' di X in attesa di 'documenti' e 'spiegazioni' richieste da Caracas la Commissione Nazionale delle Telecomunicazioni (Conatel) non ha fornito ulteriori informazioni. Le istituzioni venezuelane hanno tuttavia smesso di utilizzare X per le proprie comunicazioni ufficiali e il presidente Nicolas Maduro - nel corso del suo programma sulla televisione di Stato - ha nuovamente accusato la piattaforma del magnate sudafricano Elon Musk di promuovere il fascismo e la violenza in Venezuela. "Via Elon Musk e via X dall'America latina", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA