Usa, 'basta arresti arbitrari e repressione in Venezuela'

Gli Stati Uniti hanno inviato ancora una volta un forte messaggio al 'chavismo' al potere in Venezuela chiedendo la fine della repressione, degli arresti arbitrari e delle vessazioni contro l'opposizione.

"Il popolo venezuelano merita di vivere in un Paese dove i suoi diritti umani siano rispettati e possa esprimersi liberamente e pacificamente", si legge in un comunicato pubblicato sui social dall'ambasciata Usa a Caracas. "La libertà di espressione non è un privilegio, è un diritto universale e la comunità internazionale deve rimanere ferma nella sua difesa", aggiunge il documento.

"Niente più repressione, arresti arbitrari e molestie contro il diritto di espressione e di manifestazione, compreso il sequestro delle attrezzature dell'opposizione democratica", conclude il testo.

Migliaia di venezuelani sono scesi in piazza in Venezuela e all'estero all'indomani delle elezioni del 28 luglio per denunciare presunti brogli commessi alle urne dopo che l'autorità elettorale, senza mostrare i verbali definitivi degli scrutini, ha proclamato vincitore il presidente uscente Nicolas Maduro.



