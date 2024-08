Si dimette il gran maestro della massoneria di Cuba

Il gran maestro della massoneria di Cuba, Mario Alberto Urquia Carreno, si è dimesso su richiesta della comunità massonica dell'isola e dopo aver mantenuto per diversi mesi la carica, nonostante fosse stato espulso dall'Ordine. Lo riportano i portali di notizie della dissidenza cubana.

"Prima di permettere che la divisione esistente danneggi ulteriormente l'Istituzione e aumenti gli attacchi che vengono fatti attraverso le reti sociali, che aumenterebbero ulteriormente la denigrazione di cui la Gran loggia di Cuba è bersaglio da parte dai suoi nemici, per il bene dell'Istituzione, questo gran maestro si dimette dalla sua posizione", ha affermato Urquía Carreño in una dichiarazione.





