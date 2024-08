Scontro a fuoco con la polizia, ucciso un deputato in Paraguay

Un deputato della maggioranza di governo in Paraguay, Eulalio Gomes del Partito Colorado, è rimasto ucciso oggi al termine di uno scontro a fuoco con la polizia.

Secondo quanto affermano le autorità si sarebbe verificata una sparatoria durante l'esecuzione di un mandato di perquisizione della magistratura nel quadro di un indagine su una rete di traffico di droga e riciclaggio tra Paraguay e Brasile. All'operazione, riferisce la magistratura, hanno partecipato tanto membri del servizio di intelligence (Siu) come delle Forze speciali della polizia (Fope).

Testimonianze raccolte dai media riferiscono che il deputato, considerato vicino all'ex presidente Horacio Cartes, è stato ferito gravemente nel corso della sparatoria e che sarebbe deceduto successivamente in ospedale.



