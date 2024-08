Protestano per la libertà di espressione a Cuba, arrestati

La storica Alina Bárbara López Hernández e lo scrittore Jorge Fernández Era sono stati arrestati a Cuba per aver protestato contro la repressione del dissenso sull'isola e a favore della libertà di espressione, in concomitanza con i centinaia di cortei indetti in tutto il mondo dall'opposizione venezuelana contro il leader 'chavista' Nicolas Maduro.

La detenzione di Hernández è stata confermata dalla figlia, Cecilia Barroto, secondo cui la madre è stata portata nel distaccamento di polizia di Playa dopo aver manifestato pacificamente nel Parco della Libertà di Matanzas per chiedere "il rispetto della volontà del popolo venezuelano".

Prima dell'arresto, Hernández aveva dichiarato sui social che si sarebbe recata nella sede del Partito comunista di Matanzas per invocare la scarcerazione di Era, per il quale ieri erano scattate le manette all'Avana.



