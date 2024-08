Messico, Pemex firma contratto da 2 miliardi con Slim

Con un investimento di quasi 2 miliardi di dollari, l'imprenditore messicano Carlos Slim ha firmato, attraverso il conglomerato Grupo Carso, un accordo con Petróleos Mexicanos (Pemex) per riattivare il progetto Lakach, un giacimento di gas naturale in acque profonde situato al largo dello Stato di Veracruz .

L'iniziativa era stata sospesa un anno fa dalla società statunitense New Fortress affermando che non generava i livelli di redditività richiesti.

"Avevano abbandonato alcune piattaforme per l'estrazione del gas", ha detto il presidente András Manuel López Obrador. «Erano rimasti sepolti circa 2 miliardi di dollari — ha aggiunto — e questo ci preoccupava molto, ma per fortuna abbiamo firmato un accordo con la società Carso. Con il loro investimento salveranno quelle strutture, che altrimenti sarebbero diventate rottami".



