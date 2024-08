Maduro, 'Machado ha mobilitato solo 3.500 persone in Venezuela'

Secondo il presidente del Venezuela Nicolás Maduro, i venezuelani che hanno partecipato alle varie manifestazioni indette dalla leader della coalizione di opposizione Piattaforma Unitaria Unita sarebbero stati appena 3.500. "La nostra forza invece è stata spettacolare. Non meno di 350.000 persone sono uscite in strada per noi a Caracas, senza contare le 100 città in cui abbiamo manifestato", ha dichiarato durante l'incontro con la direzione nazionale del suo partito, il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv).

La riunione, che è stata trasmessa dalla televisione di Stato, è stata organizzata in vista delle elezioni amministrative del 2025 in cui si eleggeranno i governatori dei 23 Stati venezuelani.

"Vinceremo ovunque", ha dichiarato Maduro che ha poi aggiunto che "il fascismo ha fallito, il Venezuela lo ha sconfitto".

"Dobbiamo consolidare la vittoria di fronte all'odio, alle menzogne, alle manipolazioni, alla sporca campagna che ha sostituito la politica come bene umano, come servizio pubblico", ha detto.



