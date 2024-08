Le parole della segretaria fanno tremare l'ex leader argentino

Una nuova testimonianza, prevista per giovedì nel processo promosso da Fabiola Yanez, contro l'ex compagno ed ex capo di Stato argentino Alberto Fernandez, per i maltrattamenti subiti quando vivevano insieme nella residenza di Olivos, promette di infliggere l'ennesimo colpo all'immagine dell'uomo politico.

Contro Fernandez, al centro ormai di una trama fatta di "sesso, bugie e videotape", dalla prossima settimana peseranno anche le parole della sua segretaria storica, Maria Cantero, che secondo i legali di Yanez potrebbe rivelare dettagli interessanti sul suo datore di lavoro.



