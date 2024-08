In Messico è iniziato lo sciopero della magistratura

I lavoratori del Potere giudiziario del Messico hanno iniziato oggi uno sciopero dei lavori come protesta per impedire l'avanzamento dell'intenzione di eleggere i giudici del Paese con voto popolare, dato che i forum convocati dai legislatori del Movimento di Rigenerazione Nazionale — partito di maggioranza e promotore della proposta di riforma che sarà presentata nei prossimi giorni al Congresso - "sono serviti solo come distrazione", ha affermato il segretario di accordi Fernando Miguel.

L'interruzione del lavoro sarà nazionale, a tempo indeterminato e la sua durata dipenderà dal progetto di riforma che sarà presentato il 26 agosto.

Sei organizzazioni che riuniscono i lavoratori di base, segretari di accordi e attuari hanno iniziato la sospensione "fino a quando le nostre richieste non saranno ascoltate, prese in considerazione e verranno riflesse nella Costituzione".





