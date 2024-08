In Argentina otto casi di vaiolo delle scimmie nel 2024

Il ministero della Salute argentino ha lanciato un allarme epidemiologico dopo aver segnalato che nel corso del 2024 nel Paese si sono verificati otto casi di Mpox, noto anche come vaiolo delle scimmie, evidenziando che sono tre in più rispetto a quelli dell'ultimo bollettino epidemiologico nazionale emesso la settimana scorsa.

"In Argentina, il primo caso confermato è stato registrato nel 2022. Da allora ci sono stati 1157 casi confermati con due decessi. I casi sono stati distribuiti: 1025 nel 2022, 124 nel 2023 e 8 finora nel 2024. I casi confermati nel 2024 sono stati identificati a partire dal 27 settembre. Quest'anno non sono stati registrati decessi", si legge nella dichiarazione del ministero della Salute.

Quattro casi hanno un'anamnesi di viaggi o contatti con viaggiatori, un caso non ha un'anamnesi di questo tipo, mentre i restanti casi sono sotto indagine epidemiologica.



