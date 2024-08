Crollo dei consumi in Argentina, nasce un 'nuovo' dollaro

Alla miriade di quotazioni del dollaro già presenti in Argentina tra ufficiali e informali - i quotidiani ne contano attualmente almeno sei - se ne aggiunge a partire da oggi una nuova.

L'ha introdotta la principale catena di supermercati all'ingrosso per fare fronte al vero e proprio crollo che registrano i consumi nel contesto di stagflazione che contraddistingue l'attuale momento economico del Paese.

L'iniziativa, battezzata "dollaro Diarco" - dal nome della stessa catena - consiste nell'accettare pagamenti in dollari contanti a una quotazione del 5% superiore anche a quella del mercato nero (il cosiddetto "dollaro blu"), la più alta in assoluto e a sua volta un 40% superiore a quella ufficiale. L'obiettivo è quello di stimolare la ripresa dei consumi che, secondo la società di consulting Scentia, a luglio hanno registrato un calo su anno del 16,1%, il maggiore mai registrato dai tempi della pandemia Covid-19.

"Prendiamo i tuoi dollari al miglior prezzo!", riporta la pubblicità dell'iniziativa aggiungendo alla promozione un ulteriore incentivo. La catena accetterà infatti anche le banconote stropicciate e segnate includendo anche quelle vecchie da 100 dollari con il volto di Benjamin Franklin più piccolo che al mercato nero vengono pagate notevolmente di meno.



