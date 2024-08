Colombia, la guerriglia dell'Eln sospende le attività militari

I guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) colombiano hanno annunciato la fine delle operazioni militari nel dipartimento di Chocó che - iniziate lo scorso 11 agosto - avevano causato l'isolamento di oltre 50 mila civili e generato critiche a livello nazionale e internazionale.

Il Fronte di guerra occidentale Omar Gómez dell'Eln aveva annunciato le mobilitazioni armate nell'ambito dello scontro con il Clan del Golfo, organizzazione criminale nata dalle ceneri delle milizie di estrema destra Autodifese unite di Colombia (Auc).

In un comunicato i guerriglieri hanno ringraziato la popolazione per aver rispettato l'ordine e hanno assicurato che "non si è verificato alcun incidente" durante le attività.

Tuttavia, la situazione ha generato grandi difficoltà sul territorio. L'accesso limitato all'area che abbraccia undici municipi aveva causato la morte di diversi cittadini per non aver ricevuto in tempo cure mediche, oltre che causato la chiusura di attività commerciali per l'impossibilità di approvvigionamento di generi di prima necessità e carburante.

Oltre 22mila studenti non hanno potuto seguire le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA