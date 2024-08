Capitale dell'arte contemporanea, un messicano in gara in Italia

L'artista multidisciplinare messicano Raymudo Sesma, che vive e lavora tra Milano e il Messico dal 1980, è l'autore del progetto del tratto pedonale che collegherà, nel Comune toscano di Peccioli, il centro del paese — vincitore del premio Il Borgo dei Borghi 2024 — alle aree dei servizi pubblici lungo viale Gramsci.

Il nome dell'infrastruttura, "Universo espanso 9", richiama la saga di Guerre Stellari, non solo per il titolo, ma anche per il percorso, in parte aderente al versante collinare e in parte sospeso.

La connessione fa parte del progetto con cui Peccioli concorre per il titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea edizione 2026, istituito per la prima volta quest'anno dal ministero della Cultura, ed è portato avanti da un gruppo guidato dall'architetto Nico Panizzi, dello studio Heliopolis 21.

"I lavori sono in corso — conferma il sindaco Renzo Macelloni — e le opere che servono per preparare il terreno che accoglierà il progetto di Sesma stanno procedendo".

Universo Espanso 9 si svilupperà per strati, con un primo disegno geometrico bianco e nero, dove l'artista ha ridisegnato l'immagine portante dell'architettura, evidenziando così le forme e il disegno spaziale, che ricorda l'immagine di un ponte torre.

"Successivamente i colori e le piastrelle definiranno la stesura dei grigi che creeranno i pieni e i vuoti, veri o simulati. La loro composizione sottolinea e implode gli angoli architettonici che si congiungeranno, infine, al giallo muschio del paesaggio circostante", spiegano i progettisti.



