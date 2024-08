Almeno cinque morti in un attacco armato a Rio de Janeiro

Almeno cinque persone sono morte, tra cui un adolescente di 17 anni, e altre sono rimaste ferite dopo un attacco armato durante un concerto in una piazza del quartiere di Vila Isabel, nella regione settentrionale di Rio de Janeiro, domenica notte, secondo le prime notizie della tv Globo.

Due uomini sono morti sul luogo del massacro, ma altre tre vittime sono state soccorse e sono morte all'ospedale federale Andaraí e all'ospedale universitario Pedro Ernesto. Altri due feriti sono ancora ricoverati.

Secondo la ricostruzione, uomini in moto e in auto hanno sparato contro un gruppo di persone che assistevano a un concerto dal vivo in Praça Sete, l'arteria principale del quartiere di Santa Isabel, intorno a mezzanotte.

Le immagini che circolano sui social media mostrano persone terrorizzate che scappano, mentre altre riescono a nascondersi dietro le auto per proteggersi dagli spari.

La polizia militare riferisce che gli aggressori sono riusciti a fuggire, aggiungendo che la squadra omicidi sta indaga sul massacro, causato probabilmente da una disputa tra narcotrafficanti per il controllo dei punti di vendita della droga a Morro dos Macacos, dominata dalla fazione Terceiro Comando Puro. L'ipotesi è che i sicari siano membri del Comando Vermelho. All'inizio di agosto c'era stato un altro attacco armato nella stessa zona, in cui erano stati uccisi un bambino e un uomo.



