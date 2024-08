Accuse su abusi, chiesti video residenza ex presidente argentino

Il governo argentino di Javier Milei ha ricevuto una richiesta della magistratura per la consegna di "dati o elementi" che possano essere utili all'inchiesta sui presunti maltrattamenti inflitti dall'ex presidente Alberto Fernandez alla sua compagna Fabiola Yanez quando era nell'esercizio delle sue funzioni. Lo ha riferito oggi il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, evidenziando che "la richiesta è pervenuta attraverso due ordini del tribunale a cui verrà data effettivamente una risposta nei tempi più brevi".

Tra i dati richiesti figurano in particolare le registrazioni degli ultimi due anni delle videocamere di sicurezza della residenza presidenziale di Olivos, dove l'ex first lady ha affermato che sono avvenute le violenze. In una delle sue dichiarazioni Yanez afferma infatti di essere stata colpita e strattonata al di fuori della abitazione degli ospiti della residenza. Fernandez è accusato di lesioni gravi, abuso di potere e minacce coercitive contro l'ex compagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA