Scompare un sacerdote a Guadalajara, in Messico

Dal 15 agosto non si hanno più notizie del sacerdote Isias Ramirez Gonzalez, scomparso a Guadalajara, nello stato di Jalisco, in Messico. Il suo furgoncino è stato ritrovato nelle vicinanze del ponte di San Fernando, in un punto panoramico sull'autostrada Guadalajara-Lagos de Moreno, fuori dall'area metropolitana. Lo riporta l'emittente di Jalisco Unotv.

Gli agenti della Procura speciale per le persone scomparse hanno esaminato l'area e il veicolo, e anche se ancora non c'è una relazione ufficiale, secondo quanto riferisce la televisione, l'auto non presentava tracce di violenza.

Fino a poco tempo fa il prete risiedeva nel Chiapas, ma aveva chiesto il trasferimento nella capitale di Jalisco, a causa di problemi di salute. Secondo l'Arcivescovado di Guadalajara, il parroco era stato assegnato alla chiesa di Josefino de los Poetas, nel quartiere Jardines de los Poetas.



