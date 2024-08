Presidenza argentina, 'l'ideologia di genere attenta ai bambini'

In occasione della Giornata nazionale del bambino, la presidenza argentina ha pubblicato un videomessaggio, diffuso sui social network, in cui attacca "l'ideologia di genere".

"Lavoriamo senza sosta per il benessere" dei bambini "ed il rispetto dei loro diritti - si afferma nel filmato della Casa Rosada in cui compare anche il presidente Javier Milei - . Il nostro proposito è che tutti i bambini crescano in un ambiente sano e sicuro, lontano da chi promuove l'ideologia di genere, attentando alla loro integrità".



