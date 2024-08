Maduro tira in ballo Lucifero e 'un patto satanico Machado-Musk'

Per far presa sui suoi sostenitori, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro - che rivendica la vittoria alle elezioni del 28 luglio contro le contestazioni dei partiti di opposizione e della comunità internazionale - nel suo ultimo intervento ha tirato in ballo anche il diavolo.

In uno dei passaggi del suo intervento al corteo di ieri a Caracas, il capo di Stato ha affermato che la leader delle opposizioni, Maria Corina Machado "ha un patto satanico con Elon Musk e la chiesa satanica di Detroit".

"Compatrioti - ha insistito Maduro - siamo di fronte al demonio e non sto esagerando. La Sayona (così si è riferito a Machado, evocando una leggenda venezuelana la cui protagonista è lo spettro di una donna che cerca la vendetta) si mette un medaglione strano perché ha un patto con la chiesa satanica degli Stati Uniti. Per questo dico che affrontiamo un Golia satanico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA