Machado dopo protesta globale, 'in arrivo nuove vittorie'

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, valuta l'esito della 'Grande protesta per la Verità', la manifestazione convocata ieri in 380 città, in cinque continenti come "un momento fondamentale e una grande vittoria" e annuncia: "sono in arrivo nuovi passi e nuove vittorie".

In un messaggio affidato al suo profilo X, Machado afferma: "Abbiamo dimostrato che il Venezuela è unito in una nazione. Dal contadino che ha gridato con la sua famiglia dalla sua fattoria di Los Andes, alle decine di migliaia di persone che hanno invaso le città dei 5 continenti.... Non c'è distanza, e non c'è tempo che possa separarci".

"Abbiamo dimostrato che la libertà del Venezuela è una causa globale. Cittadini di tutto il mondo ci accompagneranno fino alla fine - scrive -. La nostra forza cresce ogni giorno.

Abbiamo raggiunto un altro obiettivo della nostra strategia.

Sono in arrivo nuovi passi e nuove vittorie".



