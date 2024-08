Liberato a Caracas l'ex deputato di opposizione Piero Maroun

L'ex deputato venezuelano, Piero Maroun, segretario dell'organizzazione di Azione Democratica (Ad) arrestato nella notte tra venerdì e sabato a Caracas è stato liberato nelle ultime ore. Lo annuncia lo stesso Maroun sul suo profilo X.

"A seguito di una confusione con un audio di WhatsApp circolato in varie chat, dove risultavo coinvolto in presunti atti di vandalismo, sono stato" ascoltato dalle forze di sicurezza. "Grazie a Dio, a tutti coloro che hanno interceduto e che hanno vegliato, ora sono in buona salute, con la mia famiglia e, come sempre, pronto a combattere per il nostro Paese", ha scritto l'ex parlamentare.

Maroun era stato portato via mentre era a cena con la moglie e il cognato. A lanciare l'allarme era stato il segretario generale nazionale di Ad, Henry Ramos Allup.



