Fissate per il 17 agosto 2025 le elezioni generali in Bolivia

Il Tribunale elettorale supremo (Tse) della Bolivia ha reso noto che le elezioni generali nel Paese si terranno domenica 17 agosto 2025. In quella data, i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente, il vicepresidente, i senatori e i deputati per un mandato di cinque anni. Lo riporta la stampa locale.

L'autorità ha informato che, secondo il calendario elettorale, sabato 8 novembre 2025 è prevista la transizione del nuovo governo. Il presidente in carica, Luis Arce Catacora, è stato eletto l'8 novembre 2020 e il suo mandato costituzionale scadrà il 7 novembre 2025.

Nel caso in cui il candidato alla presidenza non ottenesse il 50% +1 dei voti, o quando non ci sia più del 10% di differenza tra il primo e il secondo aspirante in corsa, si terrà un secondo turno, il 19 ottobre 2025. La convocazione ufficiale delle elezioni presidenziali è stata fissata per il 19 aprile 2025.

La settimana scorsa, la Camera del Senato ha approvato la legge che sospende una tantum le elezioni primarie in Bolivia.

