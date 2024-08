Venezuela:ritrovata attivista Oropeza, è nel carcere dei servizi

Omar Mora Tosta, avvocato di María Oropeza, ha confermato che la leader politica del partito Vente Venezuela della leader dell'opposizione Maria Corina Machado, è finita in carcere nell'Helicoide, la sede del Sebin, i servizi segreti del governo di Nicolás maduro. "Dopo 10 giorni di ansia, visitando quotidianamente i tribunali per il Controllo del Terrorismo e la Polizia, questo pomeriggio è stato detto alla madre di Maria, la signora Flor Oropeza, dove recarsi per avere informazioni", ha dichiarato l'avvocato Mora Tosta.

Poco dopo la donna ha avuto la conferma che sua figlia è detenuta nell'Helicoide, un carcere che funge anche da centro di tortura, secondo le numerose denunce depositate presso la Corte Penale Internazionale.

Maria Oropeza oggi è accusata dal governo di terrorismo e incitamento all'odio. Era stata prelevata da casa sua la notte del 6 agosto scorso da agenti senza mandato di arresto che hanno sfondato la porta mentre era in diretta sul suo profilo Instagram. "Aiuto, stanno entrando in casa mia. Stanno distruggendo la porta. Chiedo aiuto. Chiedo aiuto a tutti. Non ho nessuna informazione. Non sono una criminale. Sono solo una delle tante cittadine che vuole un Venezuela diverso e ho solo Dio dalla mia parte": sono state queste le sue ultime parole accompagnate in diretta da oltre 5.000 persone.



