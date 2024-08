I profili social dell'opposizione venezuelana segnalano che le forze di sicurezza chaviste sono intervenute per reprimere i manifestanti che si stavano concentrando nella città di Maracay, nello stato di Aragua, per partecipare alla 'Grande protesta per la Verità', convocata dai leader di opposizione, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia.

Intanto Machado e Gonzalez sono arrivati in piazza a Caracas, dove si sono riunite migliaia di persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA