In Argentina smantellata una cellula jihadista

A Mendoza, in Argentina, la polizia argentina ha scoperto una cellula terroristica di matrice islamica pronta a compiere attentati contro la comunità ebraica della città. Secondo quanto riferito dal Ministero della Sicurezza argentino sono state arrestate sette persone. Le indagini erano state aperte a seguito di una denuncia del Dipartimento di Assistenza Comunitaria della Delegazione di Associazioni Israelite Argentina, nota anche come Daia. Il gruppo comunicava attraverso reti di messaggistica come Telegram e Whatsapp.

Oltre a pianificare attentati, i membri della cellula si scambiavano anche materiale di propaganda tanto dello Stato Islamico, quanto di Al Qaida. Nelle varie perquisizioni sono state sequestrate anche fucili e coltelli oltre a numerosi dispositivi elettronici e volumi di ideologia salafita. Gli arresti si sono svolti in tutta l'Argentina. Oltre a Mendoza, anche alla frontiera con il Cile e all'aeroporto Internazionale di Ezeiza a Buenos Aires



