Il Brasile quinto paese al mondo per inquinamento dell'aria

Il fumo sta coprendo intere città dell'Amazzonia brasiliana, uno scenario questo che ha fatto classificare oggi il paese come il quinto con aria più inquinata al mondo secondo l'Indice del World's Air Quality in funzione dal 2007.

A causare il fenomeno sono gli incendi controllati per fare spazio agli allevamenti o a nuove semine che sfuggono però di mano agli agricoltori, estendendosi anche oltre i confini consentiti.

Sono 14.388 gli incendi registrati nella prima metà di agosto, il 25,8% in più rispetto a luglio. A questo scenario si aggiunge, poi, la pesante secca che sta colpendo i principali fiumi della regione a causa dei cambiamenti climatici e del Niño. Si tratta di un fenomeno che crea un maggiore surriscaldamento delle acque del Pacifico Centrale con effetti che possono essere devastanti per l'ambiente. Il governo ha già stanziato ai pompieri della regione 450 milioni di reais, equivalenti a 74 milioni di euro, del Fondo per l'Amazzonia.





