Da Auckland a Roma, al via la protesta globale dei venezuelani

E' già iniziata a Auckland, in Nuova Zelanda, nonostante la pioggia, la 'Grande protesta per la Verità', una manifestazione mondiale convocata dalla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che toccherà 380 città del mondo, inclusa Roma, oltre a varie altre piazze italiane.

Nella capitale italiana il corteo è previsto in Largo Corrado Ricci, dalle 18,00 alle 20,00, dove la comunità venezuelana si unirà ai sostenitori per denunciare le violazioni di Nicolás Maduro e ribadire il sostegno a Edmundo González Urrutia come presidente eletto.

La protesta globale spiega l'opposizione in una nota "rappresenta una voce unificata contro la frode elettorale e le gravi violazioni dei diritti umani in Venezuela".

Secondo il profilo X di Mundo con Vzla, in Italia i cortei sono previsti, tra l'altro, a Firenze (piazza Santa Maria Novell, ore 19,00); Genova (piazza De Ferrari, ore 18,30); Milano (piazza Castello, ore 18,00) ; Napoli (piazza del Plebiscito, ore 19,00), Palermo (piazza Pretoria, ore 19,00) e Roma (Tempio della pace, ore 18,00).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA