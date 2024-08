Commissione interamericana, 'in Venezuela terrorismo di stato'

La Commissione interamericana per i diritti umani (Iachr) ha denunciato che "le pratiche di terrorismo di stato perpetrate dall'attuale governo venezuelano non sono solo dirette alla persecuzione di settori specifici, ma generano anche un clima di paura e intimidazione tra la popolazione".

Nel comunicato l'istituzione afferma che tali pratiche "consolidano la negazione del diritto alla partecipazione politica in un contesto di assoluta mancanza di protezione e vulnerabilità agli abusi di potere per i quali non esistono risorse di protezione, poiché le agenzie di controllo rispondono al regime e fanno parte della strategia repressiva dello Stato".

Secondo la Commissione interamericana per i diritti umani "il governo al potere sta seminando il terrore come strumento per mettere a tacere i cittadini e perpetuarsi al potere". Per la Iachr, "il Venezuela deve fermare immediatamente le pratiche che violano i diritti umani e ripristinare l'ordine democratico e lo stato di diritto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA