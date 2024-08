Venezuela: il parlamento approva la controversa legge anti-Ong

Il parlamento del Venezuela ha approvato la legge che impone una regolamentazione più severa alle Organizzazioni non governative (Ong) attive nel Paese. La proposta, passata all'unanimità nell'Assemblea nazionale controllata dal partito di governo Psvu, fa parte di un pacchetto legislativo richiesto da Nicolas Maduro per affrontare l'onda di proteste nata a seguito della sua autoproclamazione, senza prove, a presidente eletto.

A partire dalla pubblicazione, le Ong avranno 90 giorni di tempo per iscriversi in un nuovo registro e 180 giorni per riformare gli statuti adeguandoli alla normativa.

Per il governo la legge migliora "la trasparenza" sulle donazioni impedendo che i fondi vengano utilizzati da Ong con finalità "terroristiche".

"La legge ha un intento punitivo", ha dichiarato il direttore della Ong Acceso a la Justicia, Alí Daniels, stimando che la sopravvivenza di circa 10.000 organizzazioni "dipenderà dall'arbitrarietà di un funzionario".

Se per l'Alto commissario delle Nazioni unite per i Diritti umani, Volker Turk si tratta di una legge che "mina lo spazio civico e democratico", la Ong Provea definisce il testo "una seria minaccia per le organizzazioni per i diritti umani" legalizzando "la persecuzione contro la società civile che ha denunciato violazioni dei diritti umani" da parte del governo Maduro. La legge - aggiunge Provea - "approfondirà la persecuzione delle voci dissenzienti" controllando "gli aspetti più intimi della vita delle persone, violando l'indipendenza fondamentale della società civile e minacciando lo scioglimento di organizzazioni e multe milionarie".



