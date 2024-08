Il Brasile offre un volo per espatriare 6 oppositori venezuelani

Le autorità del Brasile hanno messo a disposizione un aereo per trasferire fuori dal Venezuela i sei oppositori del governo di Nicolas Maduro cui è stato riconosciuto lo status di rifugiati politici presso l'ambasciata argentina di Caracas. Lo ha detto il consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, durante un'audizione alla commissione Esteri del Senato.

Amorim ha evidenziato che la proposta è stata avanzata prima che il Brasile - a partire dal primo agosto - assumesse la protezione dell'ambasciata argentina a seguito dell'espulsione di tutto il personale diplomatico di Buenos Aires da Caracas.

"L'offerta è ancora valida", ha detto. Prima dell'espulsione dei propri diplomatici il governo argentino aveva chiesto più volte, senza mai ottenerlo, un corridoio umanitario per l'uscita dal Paese dei politici argentini di opposizione, rifugiatisi lo scorso marzo presso l'ambasciata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA