Machado, 'Maduro trincerato dietro l'alto comando militare'

Il presidente del Venezuela Nicolás "Maduro ha scelto di trincerarsi dietro l'alto comando militare, che è ciò che gli è rimasto, e settori dell'amministrazione della Giustizia (ma), credetemi, le basi, comprese quelle di queste due entità, da tempo, come il resto dei venezuelani, vogliono un cambiamento politico": lo ha detto la leader dell'opposizione, María Corina Machado.

"Se (Maduro) facesse una valutazione realistica delle sue opzioni, finirebbe per capire che trincerarsi dietro l'alto comando militare, assumendo una posizione basata sulla repressione e sulla menzogna, semplicemente non è sostenibile", ha continuato Machado. Per questo, ha concluso, "è nel suo interesse avviare quanto prima negoziati" per la transizione verso la democrazia.



