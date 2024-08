In Colombia la prima facoltà di IA dell'America Latina

Prima facoltà di Intelligenza artificiale e Ingegneria in Colombia: l'ha inaugurata a Manizales, nella regione del caffè, il presidente colombiano, Gustavo Petro, insieme ad alcuni ministri del suo governo.

"Esistono già programmi di intelligenza artificiale, ma non esisteva una facoltà universitaria specializzata in intelligenza artificiale, quindi la facoltà dell'Università di Caldas sarà la prima nel Paese e la prima in America Latina", ha sottolineato il ministro delle Telecomunicazioni, Mauricio Lizcano.

La facoltà, che in attesa della costruzione della sua sede inizierà i corsi in un edificio dell'Università di Caldas, avrà quattro laboratori specializzati in intelligenza artificiale. Il governo costruirà inoltre due centri di intelligenza artificiale in due città alla periferia di Bogotà, con lo scopo di ampliare la ricerca e come incubatori di tecnologie locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA