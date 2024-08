Il Centro Carter invitato al Parlamento colombiano

Il parlamento colombiano ha approvato la proposta del Partito Conservatore, di centro-destra ma alleato del presidente di sinistra Gustavo Petro, di invitare lo statunitense Centro Carter a una "sessione speciale" per presentare il suo rapporto sulle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela.

"Chiediamo che il Consiglio del Senato della Repubblica fissi una sessione speciale o conceda uno spazio affinché il centro Carter Carter possa riferire sul lavoro svolto da 17 tra esperti e osservatori nelle città di Caracas, Barinas, Maracaibo e Valencia", si legge nella petizione dei conservatori.

La data della visita non è ancora stata resa nota. Prima elogiato, il Centro Carter è finito con il diventare un acerrimo nemico per il presidente Nicolás Maduro, dopo aver dichiarato che secondo i parametri elettorali internazionali le elezioni presidenziali non potevano essere considerate democratiche.





