Caracas avrebbe 'spiato' gli osservatori elettorali dell'Onu

Le autorità del Venezuela avrebbero 'spiato' le comunicazioni degli osservatori dell'Onu che hanno partecipato alla missione elettorale nel Paese per le presidenziali del 28 luglio. Lo rivelerebbe lo stesso governo in un comunicato - ripreso dal portale Infobae - in cui accusa gli esperti internazionali di aver avuto frequenti contatti con autorità statunitensi.

"È sorprendente che durante la loro permanenza in Venezuela, i membri di questo finto gruppo di esperti abbiano avuto frequenti contatti diretti, via telefono e tramite videoconferenze, con funzionari del Dipartimento di Stato Usa".

Per il governo di Nicolas Maduro - nel rapporto in cui affermano che le autorità non hanno gradito i principi di trasparenza e integrità necessari in elezioni credibili - gli esperti hanno diffuso "menzogne" ed espresso "opinioni irresponsabili e hanno servito gli interessi golpisti dell'estrema destra venezuelana", interagendo con questi leader prima, durante e dopo le elezioni.

L'azione degli esperti avrebbe "promosso un'agenda violenta con l'obiettivo di danneggiare la democrazia venezuelana e seminare dubbi sul funzionamento delle sue istituzioni".



