Argentina, via al rinnovo delle concessioni idroelettriche

Con la regolamentazione della normativa sulle privatizzazioni contenuta nella cosidddetta 'Legge Base', il governo di Javier Milei ha dato il via al processo che porterà al rinnovo delle concessioni di quattro centrali idroelettriche di proprietà dello Stato scadute nel 2023.

Si tratta delle centrali Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados e Piedra del Águila per le quali sono state attualmente prorogate le concessioni scadute e per le quali è stato fissato un tempo limite di un anno per la gara per l'aggiudicazione delle nuove concessioni a partire dalla pubblicazione del decreto.

Attualmente l'argentina Orazul Energy ha in concessione Cerro Colorados; l'italiana Enel Generación la centrale El Chocón-Arroyito; la statunitense Aes opera la centrale di Alicurá e la locale Central Puerto quella di Piedra del Águila.

Enel, che a fine del 2022 aveva palesato perplessità sul mantenimento dei propri investimenti in Argentina dato il regime regolatorio non di favore, di fronte ai cambiamenti normativi adottati dal governo liberista di Javier Milei invece adesso sembra puntare al rinnovo della concessione di El Chocon per i prossimi 30 anni.



