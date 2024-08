Venezuela, da domani leggi più severe per ong e social media

Il presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodríguez ha annunciato durante una riunione del Consiglio di Difesa della Nazione e del Consiglio di Stato venezuelani che questo martedì 13 agosto l'assemblea legislativa si riunirà per approvare un nuovo pacchetto di leggi per la regolamentazione dei social network e delle ong. Inoltre, Rodríguez ha anticipato modifiche in senso restrittivo della legge sull'odio già vigente.

"Abbiamo deciso di sospendere le vacanze parlamentari per approvare una serie di leggi per proteggere e difendere la nostra popolazione dall'odio, dal terrorismo e dalla diffusione di idee fasciste sui social network", ha dichiarato il presidente del Parlamento.

Rodríguez ha poi definito il magnate Elon Musk "un fascista" e X "il luogo in cui più si attaccano Paesi e governi". Per il media indipendente venezuelano in lingua inglese Caracas Chronicles, la legislazione che si approverà domani apre una "nuova era di censura" in Venezuela.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA