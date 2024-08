Unicef, 'oltre 15 mila giovani uccisi in Brasile in tre anni'

Oltre 15 mila tra bambini e adolescenti sono morti assassinati in Brasile, con una media di 13,5 omicidi al giorno nel solo 2023. A rivelarlo è uno studio dell'Unicef e del Forum Brasiliano di Pubblica Sicurezza, un'organizzazione che riunisce esperti e rappresentanti della società civile per discutere delle principali sfide legate alla sicurezza del paese sudamericano.

I più colpiti da questa onda di violenza risultano essere i giovani di colore, circa l'82,9% e la fascia di età compresa tra i 15 e i 19 anni con 13.929 vittime, di cui il 90% di sesso maschile. "Questo significa che il rischio di un adolescente di colore e di sesso maschile di essere ucciso in Brasile è 4,4 volte superiore a quello di un suo coetaneo bianco" hanno detto i ricercatori. Nel documento si parla anche del problema degli stupri su bambini e giovani da 0 a 19 anni. Quelli denunciati dal 2021 al 2023 sono stati 164.199.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA