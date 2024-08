Trump su Milei, 'è come me, farà di nuovo grande l'Argentina'

Nell'intervista concessa su X a Elon Musk, Donald Trump si è speso in grandi elogi nei confronti della gestione economica del presidente dell'Argentina, l'ultraliberista Javier Milei.

"Javier Milei, il nuovo presidente di un luogo chiamato Argentina è geniale, mi dicono che sta facendo un lavoro fantastico ed è un gran sostenitore dello slogan Maga", ha affermato il tycoon.

Il riferimento di Trump è allo slogan 'Make America Great Again' riutilizzato in campagna elettorale da Milei sostituendo 'America' con 'Argentina'. "Lo slogan ha funzionato perfettamente e adesso Milei sta tagliando le spese, riducendo l'amministrazione e semplificando le normative. Da un giorno all'altro l'inflazione altissima è iniziata a scendere e l'Argentina ha iniziato a migliorare, dovrebbe essere una lezione per gli Stati Uniti", ha aggiunto Trump.

Milei ha incassato gli elogi del leader repubblicano e anche di Elon Musk pubblicando su X decine di repost corredati dalla sua ormai classica frase ironica diretta a tutti coloro che hanno sottovalutato la sua portata politica: "Fenomeno di quartiere".



