Scandalo violenze in Argentina, si aggrava la denuncia di Yanez

L'ex first lady argentina, Fabiola Yanez, ha presentato un documento in cui amplia la sua denuncia di violenza di genere nei confronti dell'ex presidente Alberto Fernandez e dove chiede ufficialmente di costituirsi parte civile.

Nel documento filtrato interamente ai media, Yanez aggiunge nuovi elementi e accusa l'ex presidente di "lesioni gravi" e "abuso di potere" precisando che le violenze hanno preso il via già nel 2016, all'inizio della relazione.

Tra le nuove accuse nei confronti di Fernandez figura anche quella di "violenza riproduttiva". Yanez sostiene infatti di essere stata obbligata ad interrompere la prima gravidanza sopraggiunta durante la relazione.

Nel quadro della causa la ex first lady, con 43 anni, è stata citata per oggi dal pm alla sua prima deposizione testimoniale che avverrà per videoconferenza da Madrid dove risiede attualmente Yanez insieme al figlio Francisco di 2 anni.



