Messico: Amlo, non parlerò del Venezuela con Brasile e Colombia

Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador (Amlo) ha assicurato che, per il momento, non parlerà con i suoi omologhi del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e della Colombia, Gustavo Petro, della crisi in Venezuela, scoppiata dopo le presidenziali del 28 luglio scorso.

"Non ora, perché aspetteremo che la Corte (del Venezuela) si pronunci", ha detto López Obrador nella sua conferenza giornaliera.Come riportato dai media messicani, il presidente López Obrador ha spiegato che è ancora in corso l'esame della Corte Suprema di Giustizia di Caracas sui documenti presentati dalle organizzazioni politiche e dagli ex candidati per prendere una decisione al termine del processo di "convalida" della elezioni di 16 giorni fa. Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha dichiarato di aver vinto, vittoria questa contestata dall'opposizione venezuelana, oltre che da vari paesi e organizzazioni internazionali.



