L'Avana rinvia il processo all'influencer di 22 anni Salem Cuba

L'Avana ha sospeso all'ultimo minuto il processo contro la giovane influencer di 22 anni, Sulmira Martínez, conosciuta sui social network come Salem Cuba, in carcere da oltre un anno e mezzo, con l'accusa di aver istigato alla rivolta.

La prima udienza era prevista per lunedì, ma ieri la madre, Norma Perez, ha ricevuto una notifica di aggiornamento. "Il processo è stato posticipato a settembre - ha riferito Perez all'emittente della dissidenza, Martì Noticias -. Non mi hanno spiegato perché".

Secondo quanto spiegato dalla donna al Diario de Cuba, Sulmira "che è in cura psichiatrica, è rimasta molto turbata.

Era sveglia dalle 4 del mattino per prepararsi" e la notizia della sospensione ha avuto un forte impatto emotivo.

La ragazza, che non ha precedenti penali, è detenuta nel carcere femminile di Guatao. Per lei la procura ha chiesto una condanna a dieci anni per per reati contro l'ordine costituzionale e per oltraggio alla corte. Nei primi mesi di detenzione, a Villa Marista, quartier generale dell'intelligence cubana, la giovane era comparsa sugli schermi della tv di Stato, in una confessione forzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA