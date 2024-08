Il Canale di Panama prepara agevolazioni per le navi green

Le navi progettate per poter passare con precisione attraverso le chiuse e che utilizzano combustibili e tecnologie rispettose dell'ambiente avranno un "trattamento preferenziale" nel transito attraverso il Canale di Panama, hanno riferito le autorità del Paese centroamericano.

Amilcar González, supervisore del Controllo e Monitoraggio dei Progetti dell'Autorità del Canale (Acp), ha affermato che l'amministrazione della via interoceanica è focalizzata sulla promozione della sostenibilità. "È come se fosse una 'quota Vip', al ritmo di una al giorno, per le navi a zero emissioni di carbonio". La misura inizierà ad applicarsi da gennaio 2025.

Da parte sua, il direttore operativo dell'Acp, Boris Moreno, ha riferito in una nota consegnata ai clienti che questi spazi di transito esclusivo saranno messi all'asta 30 giorni prima della data di transito prevista.

"Crediamo che questo passo non solo sosterrà i nostri obiettivi ambientali, ma promuoverà anche pratiche sostenibili nel settore marittimo", ha aggiunto Moreno.



