Colombia, 66 soldati rapiti dai contadini e liberati dopo 72 ore

Almeno 66 soldati sono stati tenuti prigionieri dai contadini in una zona rurale del comune di San José del Guaviare, in Colombia, e rilasciati dopo 72 ore: lo hanno riferito fonti militari. Il sequestro degli uomini in divisa sarebbe avvenuto in segno di protesta contro il governo per non aver mantenuto una serie di promesse.

Il ministro della Difesa, Ivan Velásquez, e quello dell'Interno, Juan Fernando Cristo, hanno accusato i dissidenti delle ex Farc di manipolare la popolazione per fermare l'avanzata delle truppe e chiesto la sospensione del cessate il fuoco bilaterale con il gruppo guerrigliero 'blocco Jorge Suárez Briceño', che fa parte dello Stato maggiore centrale (Emc). Ma il capo dei negoziati con l'esecutivo, Camilo González Posso, respinge questa versione, sostenendo che gli agricoltori in realtà chiedevano il ritiro della forza pubblica dal loro territorio.



