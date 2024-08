Colloqui Bogotà-Washington sul Venezuela, Murillo sente Blinken

Il ministro degli Esteri colombiano Luis Gilberto Murillo ha reso noto di aver parlato con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, del dossier Venezuela e del tentativo di mediazione in atto da parte dei governi di Bogotà, Brasilia e Città del Messico.

"Siamo in contatto con tutti i settori ufficiali e politici del Venezuela, in uno sforzo diplomatico congiunto e costruttivo, sempre nel rispetto della sovranità del Paese vicino, della non ingerenza nei suoi affari interni e del rispetto dei diritti umani", ha evidenziato il ministro.

Murillo e Blinken hanno parlato anche del ruolo dell'Organizzazione degli stati americani (Osa).

Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta di risoluzione all'Osa per chiedere trasparenza e condannare la repressione del governo del Venezuela. L'iniziativa è sostenuta da Canada, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Repubblica Dominicana, Suriname e Uruguay.

Washington ha inoltre aperto un negoziato per ottenere anche l'appoggio di Brasile, Messico, Colombia e dei paesi caraibici che si erano astenuti dal votare una mozione simile 12 giorni fa impedendone l'approvazione.

La proposta viene discussa in modo informale oggi, in una riunione a porte chiuse. Se sarà raggiunto un accordo, la risoluzione verrà approvata prima del fine settimana in una sessione di emergenza dell'Osa.

I punti del nuovo testo sono sei. Quattro comprendono il riconoscimento della partecipazione "importante e pacifica" al voto delle presidenziali, la solidarietà al popolo venezuelano, la condanna delle violazioni dei diritti umani e la priorità assoluta di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali nel Paese sudamericano. Il quinto chiede la pubblicazione rapida dei risultati delle votazioni delle elezioni seggio per seggio e il rispetto del principio fondamentale della sovranità popolare per garantire una revisione dei risultati attraverso un meccanismo di verifica imparziale " trasparente, credibile e legittimo". L'ultimo punto prevede la protezione di quanto è stato utilizzato nel processo elettorale, a partire dai verbali e dai risultati stampati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA