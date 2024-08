Amnesty, 'comunità dell'Amazzonia a rischio per il gas flaring'

"Lo Stato ecuadoriano non rispetta la sentenza che lo obbliga a cessare l'emissione di gas residuali (gas flaring) dell'estrazione petrolifera in Amazzonia, una pratica altamente dannosa che minaccia la vita, la salute delle comunità locali".

Lo denuncia Amnesty International nel rapporto dal titolo "L'Amazzonia brucia, il futuro brucia!", pubblicato oggi. Nel documento si afferma che "in base alle testimonianze raccolte, i documenti analizzati e le informazioni verificate sul campo, risulta che sono state adottate fino ad ora solo misure che servono a mantenere la produzione di petrolio a tutti i costi, evitando qualsiasi passo concreto e ambizioso per cessare il gas flaring".

Amnesty International, si legge nel documento, "è stata in grado di verificare che - nonostante la sentenza pronunciata nel 2021 dalla corte provinciale di Sucumbíos - almeno 52 torce sono tuttora attive entro 5 km dai centri abitati, una distanza potenzialmente dannosa per le comunità locali e l'ambiente".

"Le autorità ecuadoriane hanno l'obbligo di agire con decisione e rapidità per attuare con urgenza la sentenza sul gas flaring. Rispettare questa sentenza è un atto di giustizia climatica, ambientale e razziale. Lo stato ecuadoriano deve porre fine alla combustione del gas nelle torce, una pratica che oggi mette a rischio l'Amazzonia, il mondo e il futuro dei bambini", ha affermato Ana Piquer, direttrice per le Americhe di Amnesty International. "La ricchezza del petrolio non ha mai raggiunto l'Amazzonia ecuadoriana che rappresenta piuttosto una grande zona di sacrificio petrolifero", ha aggiunto.



