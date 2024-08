Venezuela: Gonzalez, 'la verità sulle elezioni prevarrà'

Il candidato presidenziale dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, ha assicurato che "la verità prevarrà" in riferimento alle elezioni del 28 luglio, nelle quali l'opposizione afferma di aver vinto sul presidente Nicolás Maduro, che le autorità elettorali hanno riconfermato per un terzo mandato di 6 anni nonostante il sospetto di brogli.

"Viviamo sempre nella verità, rispettarla è la via della pace che ci permetterà di ricostruire il nostro amato Paese. La verità prevarrà, non dubitatene mai", ha scritto González in un messaggio pubblicato su Instagram insieme ad una fotografia in cui appare inginocchiato in una chiesa cattolica.

"Prego Dio per il Venezuela, per il nostro popolo e per la cessazione della violenza", ha aggiunto il candidato scelto per sostituirla dalla leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, dichiarata ineleggibile dalla Giustizia venezuelana per i prossimi 15 anni.



