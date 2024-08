Minacciato di morte, Bolsonaro rimette il gilet antiproiettile

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato a indossare un giubbotto antiproiettile in pubblico dopo che durante la sua recente visita nello Stato di Pernambuco è stata segnalata una minaccia di morte. Nel corso di un bagno di folla avvenuto questo fine settimana, l'ex leader di destra è stato visto con il gilet protettivo sotto la maglietta.

La minaccia è stata scoperta dal presidente del Partito liberale, Valdemar Costa Neto, alla vigilia del viaggio di Bolsonaro nel nord-est brasiliano. Nell'occasione, Costa Neto ha inviato una lettera al segretario per la Difesa sociale di Pernambuco, Alessandro Carvalho, chiedendo la collaborazione del governo statale nelle indagini sul caso e nella protezione di Bolsonaro durante il suo soggiorno.

La situazione evidenzia crescenti preoccupazioni per la sicurezza di Bolsonaro, che continua a partecipare attivamente agli eventi pubblici nell'ambito della campagna per le elezioni municipali del 6 ottobre. Nel settembre 2018, durante un comizio per le elezioni presidenziali, l'allora candidato Bolsonaro fu accoltellato a Juiz de Fora, nel Minas Gerais. L'attentato ha provocato ferite gravi, che hanno richiesto una serie di interventi chirurgici e un lungo recupero.



