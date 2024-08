Messico, governatore Sinaloa indagato dopo rivelazioni El Mayo

La Procura Generale messicana ha aperto un'inchiesta nei confronti del governatore di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dopo le rivelazioni del narcoboss Ismael 'El Mayo' Zambada sulle circostanze che hanno portato alla sua cattura negli Stati Uniti. Lo riportano i media.

In una lettera consegnata ieri ai media dal suo avvocato, Zambada aveva affermato infatti di essere stato sequestrato mentre partecipava ad una riunione con Rocha - del partito di governo Morena - e l'ex sindaco di Culiacàn, Héctor Cuen.

L'inchiesta sul governatore di Sinaloa riguarda i possibili reati di volo illegale, uso illecito di strutture aeree, violazione della legislazione sull'immigrazione e doganale, sequestro di persona, tradimento, omicidio e privazione illegale della libertà.

Rocha ha smentito ieri le dichiarazioni del narcoboss. "Non c'è nulla che mi possa collegare con questa faccenda e non ha alcun senso affermare che un membro della criminalità organizzata mi abbia contattato per risolvere un problema", ha dichiarato ai media il governatore di Sinaloa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA