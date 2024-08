Machado, 'González giurerà come presidente Venezuela nel 2025'

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado si è detta convinta che Edmundo González Urrutia presterà giuramento come nuovo presidente del Venezuela il 10 gennaio 2025. In quella data, infatti, inizierà il prossimo mandato presidenziale, che durerà sino all'inizio del 2031. "Edmundo González sarà il nuovo capo dello Stato e il nuovo comandante in capo delle Forze Armate", ha dichiarato Machado.

La leader dell'opposizione ha, poi, ribadito che "tutto il mondo sa che Maduro ha perso le elezioni" e che "sta cercando di realizzare la più grande frode della storia". Sugli oltre 2.400 detenuti, numero confermato dallo stesso presidente del Venezuela che li ha definiti 'violenti', 'terroristi' e 'fascisti', Maria Corina Machado ha detto di sperare che la comunità internazionale, "faccia capire con fermezza a Maduro che usare forze repressive contro cittadini innocenti è inaccettabile".



