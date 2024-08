l'ex leader argentino Fernandez nega violenze contro la moglie

L'ex presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, ha negato l'accusa di violenza domestica contro l'ex 'first lady' Fabiola Yañez: parlando con il giornalista Horacio Verbitsky, ha affermato che l'occhio nero che Yañez ha mostrato in una foto per dimostrare l'aggressione era stato provocato da un "trattamento estetico contro le rughe".

Nell'intervista, che non è stata ancora pubblicata integralmente, l'ex leader progressista per dimostrare la sua innocenza ha anche affermato che Yañez si è sottoposta a un trattamento di fertilità. "Se sono un aggressore, perché si è sottoposta a un trattamento di fertilità per poter avere un figlio?", ha detto Fernández al sito 'El Cohete a La Luna'.

L'ex presidente ha negato le accuse anche in un comunicato sui social: "Presenterò prove e testimonianze che dimostreranno cosa è realmente accaduto".



